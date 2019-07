PSOA: Mehr Frühschoppen!

Das Party.San Open Air möchte uns mehr auf die Ohren geben und erweitert seinen samstäglichen Frühschoppen: Mit den deutschen Sludge-Metallern BLACK MOOD. Wobei die beiden Bandgründer und Brüder Izz und Sleaze Gruppen wie PANTERA, DOWN oder CROWBAR als Vorbilder nennen. Was uns diesen Sommer bereits in den Morgenstunden recht unsanft aus unseren Zelten spülen dürfte.



Das 25. Jubiläum des Party.San Metal Open Airs – präsentiert von POWERMETAL.de – steigt vom 8. bis 10. August 2019 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Tickets gibt es bei Cudgel und weitere Informationen auf der Festival-Homepage.





