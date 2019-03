Wer wird der Opener beim "Storm Crusher"-Festival? Dazu haben die Veranstalter das deutlich kleinere "Band Crusher"-Festival ins Leben gerufen. Ein halbes Dutzend talentierter Metalbands tritt dort im Battle of The Bands an, um den Opener-Slot für das begehrte Underground-Festival zu erobern. Die ganze Party steigt im Salute Club in Rothenstadt, Bayern. Folgendes Line-Up wird euch begeistern:

GOD'S AWAY ON BUSINESS

POWERTRYP

INVICTUS

PRISMA

THE MORGROTUSKTHULULUSTOCCULTOBSKULLTY HORRORMANCE

PSYCHO MANIA

Der Titel für den schrägsten Namen im Line-Up wurde natürlich schon vergeben, aber trotzdem gibt es für alle noch was zu gewinnen. Der Eintritt (5 € pro zahlender Gast) wird komplett unter den sechs auftretenden Bands verteilt. Der Sieger bekommt den Opener-Slot beim "Storm Crusher"-Festival und 500 €, der Zweitplatzierte erhält freien Eintritt und 300 € für die Bandkasse, der Drittplatzierte 150 € und ebenfalls freien Festival-Eintritt.

Das wird sicher ein Fest, also seid dabei! Alle weiteren Infos findet ihr auf der Facebook-Seite.