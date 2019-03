Videopremiere von SINARO: 'Fear The Unknown'!

Am 29.03.2019 veröffentlicht die New Yorker Melodic-Metal-Kombo SINARO das neue Album "The Living Dead". Schaut hier die Videopremiere des neuen Songs 'Feak The Unknown'!:

https://www.youtube.com/watch?v=C82bMaChvRk&list=UUQ3SxSubcEWhqWEjYjpKtXA&index=1&fbclid=IwAR1Ni9DpO4dtpf3mT2wYiv1XNPYheHKuYLq8_7ajXeF1zD6-pq3jjK2g9sM

Die Tracklist von "The Living Dead' liest sich wie folgt:

1. Extinction

2. The Living Dead (Feat. AndyJames)

3. Fear The Unknown

4. Break The Paradigm (Feat. Oli Herbert)

5. Becoming Ashes

6. Downfall Of A Nation

7. Awakening The Ghost

8. Eternal Lies

Weitere Infos zu SINARO gibt es hier: https://www.facebook.com/sinaroband/

