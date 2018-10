LANDMVRKS mit neuem Album, Videos

Das zweite Album der aus Marseille stammenden Metalcore-Band LANDMVRKS wird unter dem Titel "Fantasy" am 2 November über Arising Empire erscheinen. Wer mit dem Stil etwas anfangen kann, muss aber nicht die Katze im Sack kaufen, denn man kann bereits fünf Lieder vorab hören. Fangen wir mal mit der neuesten Single an, die auf den Namen 'The Worst Of You And Me' hört: Youtube.

Dann horchen wir doch mal rein in den Titelsong 'Fantasy': Youtube.

Außerdem gibt es ein Video zu dem Lied 'Scars': Youtube.

sowie zu dem Stück 'Blistering': Youtube.

Und zum Schluss gibt es noch ein Video zu 'Reckoning': Youtube.

