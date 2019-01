Borgholm Brinner Festival: Erste Bands

Die Schweden IN FLAMES werden am 2. und 3. August ihr eigenes Festiva aus der Taufe heben, das in Borgholm Castle stattfinden wird. Dazu wurden jetzt weitere Bands bekannt gegeben, nämlich OPETH, AT THE GATES und OF MICE AND MEN. Wer mehr wissen möchte, schaut auf die Festival-Webseite oder bestellt gleich Tickets.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: borgholm brinner festival in flames opeth at the gates of mice and men