"I, The Mask" wird am 1. März über Nuclear Blast erscheinen, aber ein paar Informationen zu den Kompositionen und Aufnahmen sowie der Grund, weswegen sie das kommende Album von Howard Benson haben produzieren lassen, geben uns die Schweden bereits per Video: Youtube.

