CALL THE SHIP TO PORT legt mit MESH, SOLAR FAKE und DIORAMA ab

Die siebte Auflage unseres Eröffnungsevents "CALL THE SHIP TO PORT" für das Amphi-Festival findet am 19. Juli 2019 statt. An Bord von Europas größtem Binneneventschiff, der MS RheinEnergie, geht es musikalisch wieder auf eine abendliche Panoramafahrt auf dem Rhein.



Folgende Bands werden bei dieser Fahr auftreten:



MESH

SOLAR FAKE

DIORAMA



Die Tickets sind auf 1.333 Stück begrenzt und ab sofort im Amphi-Shop erhältlich.

Quelle: AMPHI Festival GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: amphi festival 2019 nachtmahr unzucht lame immortelle rabia sorda janus pink turns blue massive ego sedarake fix8sed8 tanzbrunnen koeln festival 2019 call the ship to port solar fake mesh diorama ms rheinenergie rhein