DISTURBED: Die

Am 19.10.2018 erscheint das neue Album der Rockband DISTURBED. Es trägt den Namen "Evolution". Dazu wird es im kommenden Jahr eine ausgedehnte Welttournee geben. Diese startet am 9. Januar in San Diego. Weiter geht es durch die USA und Kanada mit THREE DAYS GRACE als Support.



Anschließend bringt die Band ihre Shows nach Übersee: Spanien, die Schweiz, Italien, Österreich, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, UK und natürlich Deutschland stehen auf dem Programm.



Für Deutschland sind folgende Termine bestätigt:



25.04. München, Zenith

28.04. Hamburg, Sporthalle

04.05. Berlin, Verti Music Hall

06.05. Köln, Palladium



Eine Übersicht über alle Konzerte gibt es auf der Band-Homepage. Aktuell ist der neue Song 'Are You Ready' verfügbar. Der Ticketvorverkauf beginnt am 26.10.2018 ab 10 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.



