CANDLEMASS - Hörprobe zu EP und kommendem Album

Wie wir euch bereits berichtet haben, erscheint am 25.05.2018 die neue EP von CANDLEMASS namens "House Of Doom". Das Titelstück der Comeback-EP könnt ihr in Form eines Lyrikvideos inzwischen auch auf YouTube begutachten, und man darf dazu sagen, dass Leif Edling und seine Mannen nicht allzu viel verlernt haben.

Zum im Herbst folgenden neuen Album lässt Leif Edling wissen, dass man sich der Tatsache wohl bewusst sei, dass man zunächst gesagt habe, dass es wohl kein weiteres Album der schwedischen Doom-Legende mehr geben werde. Allerdings habe man in Malta allerlei positive Energien tanken können, als man mit der dortigen Doomgemeinde an einem iGame zur Band arbeitete und hierbei der neue Song entstand.



Wir hoffen inständig, dass die positive Welle eine ganze Weile anhalten und das Album wahr werden möge. Einstweilen begebt euch in das House of Doom, begebt euch direkt dorthin und geht nicht über Los...