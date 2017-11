CANNIBAL CORPSE: Charterfolge mit

Wow, jetzt geht schon ziemlich derber Death Metal in die Charts! Jedenfalls konnten die US-Brutalos mit ihrem 14. Album folgende Platzierungen erreichen:

Deutschland #16

Tschechien #24

Österreich #29

Schweiz #29

Frankreich #75

Top 200 Current Albums #21 (USA)

Hard Music Albums #2 (USA)

Independent Albums #4 (USA)

Rock Albums #5 (USA)

Top 200 # 95 (USA)

Top 200 Charts #20 (Canada)

Hard Music Charts #1 (Canada)

Digital Music Charts #38 (Canada)

In Kürze sind sie bei uns mit THE BLACK DAHLIA MURDER zu sehen:

09.02.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

10.02.2018 (DK) KOPENHAGEN / Vega

11.02.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

12.02.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

13.02.2018 (NO) OSLO / Parkteatret

15.02.2018 (DK) KOLDING / Godset

16.02.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

17.02.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

18.02.2018 (DE) BOCHUM / Matrix

20.02.2018 (DE) KASSEL / 130bpm

21.02.2018 (CZ) PRAGUE / Palac Aropolis

22.02.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

23.02.2018 (DE) MÜNCHEN / Backstage Werk

24.02.2018 (DE) MAGDEBURG / Factory

25.02.2018 (DE) STUTTGART / Im Wizemann

27.02.2018 (CH) GENF / L'Usine

28.02.2018 (IT) MILAN / Live Club

01.03.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

02.03.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

03.03.2018 (ES) BILBAO / Santana 27

04.03.2018 (ES) MADRID / Penelope

06.03.2018 (ES) BARCELONA / Razzmatazz 2

07.03.2018 (FR) ST. ETIENNE / Le Fil

08.03.2018 (FR) CAEN / Cargo

09.03.2018 (BE) ANTWERP / Trix

10.03.2018 (DE) KÖLN / Essigfabrik

11.03.2018 (NL) EINDHOVEN / Dynamo