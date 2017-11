MARILLION auf Tournee im kommenden Jahr

Die Briten kommen in einem Jahr wieder, nachdem sie Mitte 2017 zuletzt in unseren Landen aufgespielt haben. Nachdem aber die letzte Tour ausschließlich im Zeichen des aktuellen Konzeptalbums "F.E.A.R." stand, das komplett und am Stück aufgeführt wurde, wird die anstehende Tour wieder "normaler" sein und sich auch mit alten Klassikern bestückt sein. Auf den letzten Gigs wurden beispielsweise 'Market Square Heroes', 'Hear Of Lothian', 'Garden Party' und 'Slinthe Mhath' gespielt, die Konzeptphase ist also vorbei. Hier kann man dabei sein:

23. November 2018 Jahrhunderthalle Frankfurt, Germany

25. November 2018 Colosseum Essen, Germany

28. November 2018 Admiralspalast Berlin, Germany

29. November 2018 Alte Oper Erfurt, Germany

1. Dezember 2018 Muscial Theater Bremen, Germany

2. Dezember 2018 Mehr Theater Hamburg, Germany

4. Dezember 2018 Hegel Saal Stuttgart, Germany

5. Dezember 2018 Gasometer Wien, Austria