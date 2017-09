CANNIBAL CORPSE wird THE BLACK DAHLIA MURDER, NO RETURN, IN ARKADIA mitbringen

CANNIBAL CORPSE wird im Februar auf Europa-Tournee gehen. Jetzt ist auch bekannt, wer die bösen US Amerikaner begleiten wird: THE BLACK DAHLIA MURDER wir die ganze Zeit dabei sein, NO RETURN wird die erste Hälfte der Tour bis zum 25. 2. mitfahren, danach übernimmt IN ARKADIA den Anheizerslot. Hier sind alle Tourdaten:

09.02.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

10.02.2018 (DK) KOPENHAGEN / Vega

11.02.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

12.02.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

13.02.2018 (NO) OSLO / Parkteatret

15.02.2018 (DK) KOLDING / Godset

16.02.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

17.02.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

18.02.2018 (DE) BOCHUM / Matrix

20.02.2018 (DE) KASSEL / 130bpm

21.02.2018 (CZ) PRAGUE / Palac Aropolis

22.02.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

23.02.2018 (DE) MÜNCHEN / Backstage Werk

24.02.2018 (DE) MAGDEBURG / Factory

25.02.2018 (DE) STUTTGART / Im Wizemann

27.02.2018 (CH) GENF / L'Usine

28.02.2018 (IT) MILAN / Live Club

01.03.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

02.03.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

03.03.2018 (ES) BILBAO / Santana 27

04.03.2018 (ES) MADRID / Penelope

06.03.2018 (ES) BARCELONA / Razzmatazz 2

07.03.2018 (FR) ST. ETIENNE / Le Fil

08.03.2018 (FR) CAEN / Cargo

09.03.2018 (BE) ANTWERP / Trix

10.03.2018 (DE) KÖLN / Essigfabrik

11.03.2018 (NL) EINDHOVEN / Dynamo