CASPIAN: Live-Video zur neuen Single 'Flowers Of Light' veröffentlicht

Die Instrumentalrocker von CASPIAN haben ein Live-Video zur neuen Single 'Flowers Of Light' veröffentlicht. Es wurde bei einer von zwei ausverkauften Shows in ihrer Heimatstadt Beverly, MA im Cabot Theatre aufgenommen.



Der Song stammt vom kommenden Album "On Circles", welches am 24. Januar 2020 via Triple Crown Records/The Orchard in Deutschland erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

01. Wildblood

02. Flowers of Light

03. Nostalgist (feat. Kyle Durfey)

04. Divison Blues

05. Onsra

06. Collapser

07. Ishmael

08. Circles on Circles



Zum neuen Song sagt die Band: ""Flowers of Light" ist unser Versuch, den Schnittpunkt zwischen treibender, unerbittlicher Energie und dem Trance-ähnlichen Gefühl der Träumerei zu finden. Mit einer verbissen trockenen und unberührten Mandoline, die zusammen mit unserer gewohnten Sprache aus dichten, lauten Gitarren und pulsierenden Percussions, Bassläufen und glitchenden Electronic-Sounds den Song anführt, hoffen wir, dass der Song den Hörer mit einem Gefühl des bevorstehenden Abenteuers und unverhohlenem Optimismus zurücklässt. Es macht auch einfach unglaublich viel Spaß, 7/4 über 9 zu spielen."

