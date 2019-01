CELLAR DARLING: Tracklist zum neuen Album veröffentlicht

Nachdem die Schweizer Band CELLAR DARLING die erste Single 'Insomnia' Ende November veröffentlicht hat, geben sie nun nach und nach weitere Details zum neuen Album bekannt.



Jeden Tag veröffentlichen die Musiker ein neues Artwork auf ihren Social-Media-Seiten, das von einem augenscheinlichen Songtitel begleitet wird. In den nächsten Tagen soll dann der Albumtitel bekannt gegeben werden.



Bisher liest sich die Tracklist so:



1. Pain

2. Death

3. Love

4. The Spell

5. Burn

6. Hang



Live ist die Band ebenfalls zu erleben. Zu den nachfolgenden Terminen sollen damnächst weitere folgen.

21.03. UK Sheffield - Studio

22.03. UK Pwllheli - Hammerfest

23.03. UK Cardiff - The Globe

24.03. UK Birmingham - Hare & Hounds

26.03. UK Norwich - The Waterfront Studio

27.03. UK Hull - The Welly 2

28.03. UK Glasgow - Audio

29.03. IRL Dublin - On The Rox

30.03. UK Manchester - Academy 3

31.03. UK London - The Jazz Café Camden



02.04. NL Utrecht - De Helling

07.04. I Retorbido (PV) - Dagda Live Club

09.04. I Rome - Traffic Live



13. - 15.06. CH Interlaken - Greenfield Festival