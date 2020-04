CENTINEX: Düstere Aussichten - Typisch!

Die schwedischen DM-Veteranen haben wie immer in der Bandgeschichte keine Lust auf große Ornamentik.

'Only Death Remains' zeitg deutlich an, was man vom und auf dem neuen Album "Death In Pieces" zu erwarten hat. Agonia Records kündigt das schroffe Werk für den 29.05.2020 an.

Quelle: Agonia Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: centinex neues album death metal schweden schwedisch agonia reords mai 2020 powermetalde