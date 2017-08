CHASTAIN kehrt mit neuem Video zurück mit Leather Leone am Mikro

Sie ist wieder bei David T. Chastain: die US Rockröhre Leather Leone, die Klassiker wie "Mystery Of Illusion" und "Ruler Of The Wasteland" einsang, ist wieder mit von der Partie und drückt der am 25. August kommenden Neueinspielung des 2015er Albums "We Bleed Metal" gleich ihren Stempel auf, wie man in 'I Live For Today' hören kann: Youtube.

Im Vergleich zu der Version von vor zwei Jahren wurde das Cover geändert und auch die Songreihenfolge, die jetzt wie folgt ist:

I Live For Today

Against All The Odds

All Hail

Secrets Creeping

Last Ones

We Bleed Metal 17

Warrior

Bid Your Farewells

Search Time

