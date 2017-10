CHRISTMAS BASH 2017 legt mit EDGUY nach!

Eigentlich war das Billing komplett, aber jetzt wurde noch EDGUY verpflichtet, die versprechen, eine echte Best Of-Show zu spielen, denn die Band feiert 25-jähriges Bestehen. Dazu sagt Tobias Sammett: "Deswegen werden wir jetzt ein 'Vierteljahrhundert EDGUY' zum Anlass nehmen, mit unseren Fans zu feiern! Es gibt ein absolutes Best-Of-Programm, eine Reise durch unsere Vergangenheit, mit Vollgas und Brimborium! Das erste Vierteljahrhundert ist vorbei, wir lassen es mit unseren Fans gemeinsam Revue passieren! Auf die nächsten 25 Jahre!"

Tickets gibt es im Shop der Konzertlocation für beide Tage oder nur einen davon, außerdem auch Tickets für das "Heereslager".

Hier ist nochmal das komplette Billing:

BRAINSTORM

DESERTED FEAR

DORO

EDGUY

INSOMNIUM

KREATOR

MAX & IGGOR RETURN TO THE ROOTS

OVERKILL

ROSS THE BOSS

TURISAS

WOLFHEART