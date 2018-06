CHRISTMAS BASH 2018 mit SODOM, DEATH ANGEL, SUICIDAL ANGELS

Anfang Dezember bebt Süddeutschland, genauer gesagt am 7. und 8, 12 und direkt an der Autobahn bei Geiselwind. Dann findet wieder das CHRISTMAS BASH statt und in diesem Jahr sieht das Billing bisher so aus: D.A.D., DEATH ANGEL, GLORYHAMMER, RAGE, SINNER, SODOM, SUICIDAL ANGELS.

Trotz der Jahreszeit kann gecampt werden - allerdings besser mit Wohnmobilen, für Zelten könnte es doch recht kalt werden. Dafür kann man im Heereslager in Tipis oder Holzhütten übernachten. Genaue Informationen wie auch Tickets gibt es auf der Festivalseite.