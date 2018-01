CHRONOSFEAR kündigt Album an

Die italienische Powermetal-Band CHRONOSFEAR macht auf ihr kommendes, gleichnamiges Album aufmerksam, das über Underground Symphony Records erscheinen wird.

Zwar steht das Veröffentlichungsdatum noch nicht fest, Fans können sich aber vom Cover und der Tracklist schon einfangen lassen.

01- Clockworks

02- The Gates of Chronos

03- Symphonies of the Dreams Untold

04- The Last Dying Ember

05- Of Dust and Flowers

06- Faces

07- Innocent and Lost

08- The Ascent

09- Time of Your Life

10- Revelations

11- Homeland

CHRONOSFEAR ist aus der 2003 gegründeten Band WINGS OF DESTINY hervorgegangen, die sich ursprünglich auf Coverversionen bekannter Powermetalbands konzentriert hatte.

Seit 2016 komponiert Bandgründer Michele Olmi unter dem neuen Banner CHRONOSFEAR eigenes Material.