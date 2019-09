MICHAEL SCHENKER FEST mit drei exklusiven Autogrammstunden!

Nächste Woche, am 20. September, erscheint das zweite MICHAEL SCHENKER FEST Album "Revelation". Auf dem Album spielt Gitarrenlegende Michael Schenker erneut zusammen mit seinen früheren Sängern Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White sowie Gastsänger Ronnie Romero. Den instrumentalen Teil übernehmen Michael Schenker selbst, Steve Mann, Chris Glen, Bodo Schopf und Simon Phillips.



Zur Feier der Albumveröffentlichung wurden jetzt drei exklusive Autogrammstunden mit Michael Schenker in Deutschland am 20. und 21. September angekündigt. Besucht Michael auf einer der folgenden Signing Sessions:



- Freitag, 20. September - 17:00 Uhr

Saturn Köln Hansaring

Maybachstraße 115, 50670 Köln



- Samstag, 21. September - 13:00 Uhr

Saturn Hamburg Altstadt

Mönckebergstr. 1, 20095 Hamburg



- Samstag, 21. September - 17:00 Uhr

Media Markt Stuhr (Bremen)

3-K-Weg 25A, 28816 Stuhr

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: michael schenker fest michael schenker revelation