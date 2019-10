CIVIL DEFIANCE: Reunion der Wunderband!

Ja, ihr habt richtig gelesen: CIVIL DEFIANCE, die Band um Sänger/Gitarrist Gerry Nestler (ex PHILM), die mit ihrer EP "Abstract Reaction"(1991), sowie den beiden Alben "The Fishers For Souls" (1996) und "Circus Of Fear" (1999), drei wegweisende Alben veröffentlicht hat und sogar mit PSYCHOTIC WALTZ in unseren Breitengraden auf Tour war, ist mit drei Original-Mitgliedern wieder aktiv! Neben Gerry sind mit Jenk Kent (bass) und Brad Hornbacher (lyrics) zwei alte Wegbegleiter mit an Bord. Der Neuling Christopher Garcia stammt von der Band THE MOTHERS und bedient logischerweise das Schlagzeug. Als Appetizer für das kommende Album wird es am 28.10.2019 die digitale Single "Eye Of The Dog" auf allen bekannten Plattformen zu beohren geben. Dabei soll es sich um eine ruhige Nummer im Stile von 'Dry White Season' oder 'Man In The Moon' handeln, die im Gedenken an den vor 14 Jahren verstorbenen Bruder von Jenk erinnern, der früher ebenfalls Mitglied von CIVIL DEFIANCE war. Da steht uns etwas sehr Spannendes bevor, denn bisher waren alle musikalischen Werke von Mister Nestler hochgradig aufregend. Ich verweise nur auf seine Zusammenarbeit mit dave Lombardo unter dem Namen PHILM. Also: Freuen Sie sich JETZT!





