CLUTCH: Anleitung zum Händedruck

CLUTCH gibt auf dem kommenden Album "Book Of Bad Decisions", das am 07. September erscheint, offensichtlich auch essentielle Anleitungen zum Besten. Die zweite Single nach 'Gimme The Keys' hört auf den Namen 'How To Shake Hands' und ist natürlich auf den üblichen digitalen Plattformen zu erwerben, aber auch eine streng limitierte Picture Disc, die beide Singles enthält, könnt ihr euch zulegen. Hier könnt ihr euch schon einmal ansehen, wie genau der Händedruck ausgeführt wird:







Auch das Artwork ist dieses Mal extrem gelungen. Findet ihr nicht auch?







Die Tracklist liest sich wie folgt:



01. Gimme The Keys

02. Spirit Of ’76

03. Book Of Bad Decisions

04. How To Shake Hands

05. In Walks Barbarella

06. Vision Quest

07. Weird Times

08. Emily Dickinson

09. Sonic Counselor

10. A Good Fire

11. Ghoul Wrangler

12. HB Is in Control

13. Hot Bottom Feeder

14. Paper & Strife

15. Lorelei



Und zu guter letzt könnt ihr CLUTCH auch noch live bestaunen:



02.12.18 Berlin, Astra

04.12.18 Köln, Live Music Hall

05.12.18 Frankfurt, Batschkapp

06.12.18 Hamburg, Docks

13.12.18 München, Backstage Werk

14.12.18 Stuttgart, Longhorn LKA

