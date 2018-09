COHEED AND CAMBRIA mit - Überraschung - einem Konzeptalbum!

Okay, ich lasse meinen Sarkasmus, ich bin ja immerhin auch ein großer Fan der Band, aber selbstverständlich ist das kommende Album "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures", das am 5. Oktober erscheinen wird, zum siebten Mal (von acht) ein Konzeptalbum. Claudio Sanchez kommentiert: "Was wir machen, ist merkwürdig. Konzeptalben an sich sind nicht merkwürdig, dass eine Band jedoch über ihre gesamte Diskografie an dem Konzept festhält, kann für einen Außenstehenden ein wenig einschüchternd wirken. So als würde man ein monatlich erscheinendes Comicbuch in die Hände bekommen und sich denken: 'Ich will mich nicht in die zehn letzten Ausgaben reinarbeiten'."

Mit dem neuen Album beginnt ein neuer Erzählstrang im Science Fiction-Universum der Band, da sich über insgesamt fünf Alben erstrecken wird. Ich bin jedenfalls sehr gespannt!