COMA ALLIANCE: Tourdaten für 2019 veröffentlicht

Das Musik-Projekt COMA ALLIANCE wird noch in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen und Anfang 2019 auf Tour gehen. Hinter dem Projekt stehen Adrian Hates (DIARY OF DREAMS) und Torben Wendt (DIORAMA).



Die beiden Musiker sind schon lange gemeinsam unterwegs und werden an die Auftritte von 2016 anknüpfen. Als Verstärkung ist IN STRICT CONFIDENCE mit am Start.



Folgende Termine sind bestätigt:



11.01.2019 OBERHAUSEN - KULTTEMPEL

12.01.2019 HAMBURG - MARKTHALLE

17.01.2019 FRANKFURT - BATSCHKAPP

18.01.2019 STUTTGART - IM WIZEMANN

19.01.2019 MÜNCHEN - BACKSTAGE - WERK

25.01.2019 BERLIN - HUXLEYS NEUE WLT

26.01.2019 DRESDEN - REITHALLE

