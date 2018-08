UNDERTOW veröffentlicht Trackliste zu

Die Schwaben von UNDERTOW um ihren charismatischen Frontmann Joachim "Joshi" Baschin veröffentlichten heute die Trackliste ihres kommenden "Reap The Storm" Albums. Das Album, welches entweder als CD oder Vinyl wahlweise in Schwarz oder in limitiertem Gold am 21. September 2018 via El Puerto Records erhältlich sein wird, kann bereits ab dem kommenden Montag exklusiv im Label-Shop vorbestellt werden.





Hier gibt's die dazugehörige Trackliste:

01. Floating

02. Zero Type X

03. Reap The Storm

04. Empire

05. Thieves & Liars

06. Crown Of Scars

07. 11 Hours

08. Trails For The Blind

09. Burdened

10. I Turn To You

11. Dunning Kruger

Quelle: undertow facebook Redakteur: Mahoni Ledl Tags: undertow el puerto björn gooßes reap the storm