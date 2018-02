CORNERSTONE auf Tour

Die Österreicher haben uns ihre aktuellen Tourdaten reingereicht, die neben ihrer mittlerweile neunten UK-Tour auch zahlreiche Auftritte in unserer Gegend beinhalten:

02. März AT - Villach, Jibi's

03. März DE - Bad Homburg, SpeicherBeats

09. März AT - Saalbach, Bobby´s Pub

10. März DE - Althuette, Eddi's Biker-Residenz "Zum Löwen"

23. März AT - Tuernitz, Auszeit

24. März AT - Vienna, Saloon Donauplex

06. April AT - Ybbs/Donau, Dani's Milchbar

07. April AT - Neumarkt im Hausruckkreis, Plan-B

14. April AT - Enns, HOFCafe

04. Mai AT - Lilienfeld, Salettl

11. Mai AT - Tulln an der Donau, Taverne²

08. Juni AT - Falkenstein, Siebenschläfer

09. Juni AT - Moedling, Templerhof

23. Juni AT - Ternitz, Petersberg

05. Juli AT - Wolfsberg, Orpheo

18. Juli DE - Soegel, Haus Elke

20. Juli UK - Caerphilly, The Patriot

21. Juli UK - Evesham, The Iron Road

22. Juli UK - Newark-on-Trent, The Flying Circus

23. Juli UK - Hull, O'Rileys

27. Juli UK - Swindon, The Groves Company Inn

28. Juli UK - East Grinstead, The Sussex Arms

29. August AT - Vienna, Saloon Donauplex

(Foto: Kezia White)