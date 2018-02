NAXATRAS mit neuem Song

Die psychedelischen Griechen zeigen uns mit 'On The Silver Line', wie man in den frühen Siebzigern gerockt hat, nur mit besserem Sound. Hören wir erstmal rein: Youtube.

Das Lied stammt aus dem kommenden Album "III", das am 16. Februar veröffentlicht werden wird und das man auf der NAXATRAS-Bandcamp-Seite bereits vorbestellen kann. Da gibt es auch die anderen vier Alben der Burschen.