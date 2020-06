LONG DISTANCE CALLING - Release Show im Autokino

LONG DISTANCE CALLING bringt am 26.06.2020 ihr siebtes Album "How Do We Want To Live?" auf den Markt. Die Instrumental-Metaller spielen am 2. Juli eine Release-Show in der Autoarena Oberhausen.



Die Band dazu:



„Freunde, wie ihr ja sicherlich mitbekommen habt, erscheint am 26.06. unser neues Album "HOW DO WE WANT TO LIVE" und das wollen wir natürlich mit Euch feiern! Die Autoarena in Oberhausen hat uns eingeladen und wir haben die Einladung gerne angenommen, am 02.07. ist es soweit!



Da die aktuelle Situation keine „normalen“ Shows zulässt, finden wir das eine interessante Sache und gerade das „Seats & Sounds“ Konzept passt hier wirklich gut, wenn man es sich mit Nüsschen und einem kalten Getränk im Auto gemütlich machen kann.



Die für September geplante „Seats & Sounds 2020“ Tour zum neuen Album ist davon bisher nicht betroffen, wir hoffen nach wie vor, dass wir diese besonderen Shows mit Euch zusammen erleben können.



Love LDC“

Quelle: ANGER MANAGEMENT & PROMOTION Redakteur: Frank Wilkens Tags: long distance calling autokino release