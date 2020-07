CREMATORY: Neues Video zu 'When The Children Cry' am Start

Die Gothic-Metal-Band CREMATORY hat zum Song 'When The Children Cry' ein neues Video veröffentlicht.



Die Band sagt dazu: "To shorten the time without live music caused by the Coronavirus, we recorded this cover version of White Lion's 'When The Children Cry', to show that we are still here for our fans and supporters. A beautiful addition to our recently released album "Unbroken". Das Album "Unbroken" ist am 06.03.2020 via Napalm Records erschienen.



Konzerttermine für 2021 sind folgende:

(VLAD IN TEARS, ELEPHANTS IN PARADISE. DUST IN TEARS)



15.01.21 DE - Berlin / Nuke Club

16.01.21 DE - Leipzig / Hellraiser

17.01.21 DE - Frankfurt a.M. / Nachtleben

29.01.21 DE - Munich / Backstage Club

30.01.21 DE - Lindau / Club Vaudeville

31.01.21 CH - Bern / Gaskessel

13.02.21 DE - Zwickau / Club Seilerstrasse

14.02.21 DE - Trier / Mergener Hof

26.02.21 DE - Kaiserslautern / Kammgarn

27.02.21 DE - Erfurt / From Hell

12.03.21 DE - Hagen aTW / Stocks

13.03.21 DE - Hamburg / Logo

14.03.21 DE - Cologne / Helios37

