DEATH BELLS: Neues Album

Das aus Australien stammende Duo DEATH BELLS wird am 25.0.2020 das neue Album "New Signs Of Life" veröffentlichen Es erscheint beim Label DAIS Records. Das Post-Punk-Duo, welches aktuell in den USA lebt, hat bereits jetzt den gleichnamingen Song herausgebracht. Dabei ließen sich die beiden von dem TV-Klassiker "Six Feet Under" inspirieren.



Will Canning und Remy Veselis sagen dazu: "We started writing "New Signs Of Life" in Calgary whilst on tour around this time last year. More than anything, the song is about resilience in the face of change. It’s a very deliberate statement and sets the tone for what’s to come musically from us."



Die Tracklist liest sich so:

1. Heavenly Bodies

2. Two Thousand and Twenty

3. New Signs Of Life

4. Web of Love

5. The Sun That Shines Forever

6. A Different Kind of Happy

7. Alison

8. Sacred

9. Shot Down (Falling)

