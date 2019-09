CRYSTAL VIPER tauscht Artwork aus!

Am vergangenen Freitag hat die polnische Band CRYSTAL VIPER um Frontfrau Marta Gabriel das Artwork des kommenden siebten Albums "Tales Of Fire And Ice" (VÖ: 22.11.2019, AFM Records) vorgestellt. Das Bild von Veteran Andreas Marschall stieß aus recht offentsichtlichen Gründen nicht unbedingt auf Zustimmung unter den Fans.

Die Kritik, die sich unter anderem unter anderem auf die Gesichtszüge der Figur und den offensichtlichen Sexismus bezog, nahm die seit sechzehn Jahren bestehende Gruppe zur Kenntnis und zog das Artwork daraufhin zurück. Aus diesem Grund wurde nun - nur wenige Tage später - ein neues Coverbild vorgestellt. Es basiert auf einem Foto des Belgiers Tim Tronckoe, der schon so einige Personen der Metalszene vor der Kamera hatte. Laut Aussage der Band passt das neue Bild besser zum aktuellen Musikstil CRYSTAL VIPERs. Auch ich bin der Meinung, das war eine gute Wahl:

Hier die Songliste des am 22. November erscheinenden Albums:

Prelude Still Alive Crystal Sphere Bright Lights Neverending Fire Interlude Under Ice One Question Tomorrow Never Comes (Dyatlov Pass) Tears Of Arizona Dream Warriors (CD-Bonus, DOKKEN-Cover) Alone (LP-Bonus, HEART-Cover)