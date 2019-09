IMPERIUM DEKADENZ: Neues Album im Stream

Die süddeutschen Schwarzkutten von IMPERIUM DEKADENZ haben soeben ihr sechstes Album via Napalm Records veröffentlicht. Die Scheibe hört auf den Namen "When We Are Forgotten". Das Duo, das außerhalb des Studios mit Unterstützung von VARGSHEIM zum Quintett anwächst, hat für das Napalm-Debüt 13 Songs eingespielt. Wer sich ein Bild vom neuesten Werk von Vespasian und Horaz machen möchte, kann das bei den Kollegen vom Decibel Magazine tun. Die bieten "When We Are Forgotten" nämlich exklusiv als kostenlosen Livestream an:

Hier geht's lang!

