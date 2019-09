KINGS X: Tour abgesagt

Wegen eines familiären Notfalls wurde kurzfristig die Tour der US-Amerikaner, die am Freitag hätte beginnen sollen, abgesagt. Die Tournee hätte KINGS X und TROPE als Vorgruppe ausgiebig durch Europa geführt. Die Tournee soll 2020 nachgeholt werden, die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch an der Stelle, an der sie erworben wurden, wieder zurückgegeben werden.

POWERMETAL.de schickt die besten Wünsche ins KINGS X-Camp!