CURSIVE: 'Stranded Satellite' vom neuen Album

Die in Nebraska beheimatete Indie-Rock-Band CURSIVE hat in den letzen Wochen einige neue Songs veröffentlicht. Mit 'Stranded Satellite' erscheint erst einmal das letzte Stück, bevor am 11.10.2019 das neue Albim "Get Fixed" via Big Scary Monsters herausgebracht wird.



Die Tracklist liest sich so:

01. Vultures

02. Barricades

03. I Am Goddamn

04. Stranded Satellite

05. Marigolds

06. Horror Is A Human Being

07. Black Hole Town

08. Look What’s Become Of Us

09. Get Fixed

10. Content Conman

11. What’s Gotten Into You



Ein Großteil des Albums stammt noch aus der selben Aufnahmesession wie "Vitriola"; mit Gründungsmitglied Clint Schnase am Schlagzeug. Songs wie 'Stranded Satellite' und 'Black Hole Town' wurden wiederum erst dieses Jahr mit dem Tour-Schlagzeuger Pat Oakes aufgenommen. "Wir sind unglaublich stolz auf "Vitriola" und "Get Fixed"", erklärt Sänger und Gitarrist Tim Kasher in einem Brief über die Entstehung des neuen Albums. "Doch wahrscheinlich werden die beiden Alben immer als ein großes Werk gesehen, für uns fühlt es sich jedoch nicht so an, als würde "Get Fixed" aus der selben Session wie "Vitriola" stammen. Die zusätzliche Arbeit die wir in "Get Fixed" gesteckt haben, half dein Songs dabei eine ganz eigene Identität zu entwickeln. Die Songs handeln von Wut, Frustration, Hilflosigkeit und Verlust und fühlen sich jetzt noch ergreifender an als noch vor einem Jahr - und wir freuen uns die Platten jetzt endlich veröffentlichen zu können."

Quelle: Fleet Union Redakteur: Swen Reuter Tags: cursive stranded satellite get fixed big scary monsters vitriola clint schnase pat oakes tim kasher