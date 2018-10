DANKO JONES mit neuer Single auf Tour

Das neue Lied des Rockers heißt 'We're Crazy' und klingt so: Youtube.

Das neue Album wird im Frühjahr 2019 erscheinen, doch in Kürze kommt der Kanadier zu uns auf Tour:

17.11. Eindhoven, NL – Helldorado Festival

18.11. Alkmaar, NL – Victorie

19.11. Deventer, NL – Burgerweeshuis

21.11. Antwerp, BE – Zappa

22.11. Hamburg, DE – Markthalle (SOLD OUT)

23.11. Erfurt, DE – Stadtgarten

24.11. Vienna, AT – Flex

26.11. Stuttgart, DE – Longhorn

27.11. Salzburg, AT – Rochouse

28.11. Zürich, CH – Dynamo

29.11. Milan, IT – Legend Club

30.11. Rome, IT – Orion Club

1.12. Pinarella di Cervia, IT – Rockplanet

4.12. Madrid, ES – Cool Club

5.12. Zaragoza, ES – Las Armas

6.12. Toulouse, FR – Connexxion Live

7.12. Solothurn, CH – Kofmel

8.12. Lindau, DE – Club Vaudeville

9.12. Munster, DE – Skaters Palace

11.12. Paris, FR – Forum

12.12. Wiesbaden, DE – Schlachthof

13.12. Saarbrücken, DE – Garage

14.12. Hannover, DE – Faust (SOLD OUT)

15.12. Copenhagen, DK - Pumpehuset