MILA MAR: Katrin Beischer verlässt die Band

Nachdem zwei der kommenden Konzerte kürzlich abgessagt wurden, reißen die schlechten Nachrichten bei der Band MILA MAR nicht ab. Gestern gab die Musikerin Katrin Beischer bekannt, dass sie die Band verlassen wird.



Sie sagt dazu folgedes: "Zum zweiten mal werde ich mein letztes MILA MAR- Konzert spielen und anschließend nach erneuten gemeinsamen 44 Monaten diese Band wieder verlassen. Es ist für mich ein Abschied von lieben Freunden, mit vielen guten einzigartigen Erinnerungen. Mein Weg mit MILA MAR geht nun zu Ende, das bedauere ich sehr. Jedoch habe ich im letzten Jahr feststellen müssen, dass ich nicht genug Energie habe für all die wichtigen Menschen, Dinge und Aufgaben in meinem Leben. Ich bin traurig und ich bin froh, beide Gefühle sind in mir.



Das Konzert am letzten Freitag beim 'Autumn Moon Festival" war grossartig und ich hatte gehofft noch weitere drei Auftritte würden folgen, doch nun ist es plötzlich nur noch ein einziges: am Samstag, den 27. Oktober im HARZ, in der Rübeländer Tropfsteinhöhle - Baumannshöhle.



Wie geht es dann weiter?

Meine Beine muss ich nach dem langen Spagat gut ausschütteln und dann gibt es vielleicht Zeit+Raum für neue Ideen. Oder Marjellka erwacht. Leben ist bunt und spannend, ich werde sehen was passiert…

MILA MAR bleibt bestehen- ich bin sicher, dass in Zukunft ganz zauberhafte Musik entstehen wird. DANKE für die intensive geteilte Zeit Anke Hachfeld, Maaf Kirchner und Lars Watermann! Ich werde Euch3 und ich werde unsere Musik wirklich sehr vermissen, wie blöd, dass ich keine andere Lösung gefunden habe!!! Und herzliche Grüsse an alle netten Menschen, die ich mit MILA MAR kennenlernen konnte."



So long, and thanks for all the fish.

Katrin Beischer



Auch die verbleibenden drei Musiker meldeten sich zu Wort: "Hallo ihr lieben Menschen, Zeit ist ein wandelbares Wesen, dennoch, wir sind, was bleibt. Mit Mut & Liebe für unsere Musik gehen wir weiter, Anke Hachfeld, Lars Watermann & Maaf Kirchner.



Unserer Freundin Katrin Beischer wünschen wir von Herzen alles Liebe & bedanken uns für ihre Musik & Seele in Mila Mar. Das ist viel & das wissen wir Vier.

Dennoch, im November 2018 werden wir mit neuen Studioaufnahmen beginnen, Mama Erde besingen & Wachsen. Wachsen, ist das was wir uns wünschen, zusammen & einer für alle.

Wir hoffen auf weitere Abenteuer mit euch, unseren Fans & Wegbegleitern, auf Konzerte, die das platte Leben in den Schatten stellen."



Mit Liebe,

MILA MAR

Quelle: www.facebook.com/MilaMarMusik Redakteur: Swen Reuter Tags: mila mar haime tour 2018 asche rose anke hachfeld konzertabsage katrin beischer ausstieg trennung