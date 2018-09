DARKNESS: Neues Album erscheint am 12. Oktober

Die 1984 gegründeten Altessener Thrash-Metal-Urgesteine DARKNESS veröffentlichen am 12. Oktober via Massacre Records ihr neues "First Class Violence" betiteltes Album. Vorbestellungen für die CD oder Vinyl-Version können bereits hier getätigt werden. In diesem Sinne "Thrash Till Death!" meine Freunde.

