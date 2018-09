Wer Udo Dirkschneider einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchte, sollte am morgigen Donnerstag, den 6. September um 23:15 auf seinem Fernseher DMAX einschalten. Denn dann starte die erste Staffel mit insgesamt sieben Folgen von "Rock Kitchen“.



In dem kulinarischen Talk-Format begrüßt Dirkschneider als Gastgeber Musiker wie APOCALYPTICA, IN EXTREMO, SABATON, POWERWOLF, J.B.O., SERUM 114 und GOTTHARD am Grill, um mit ihnen locker zu plaudern und dabei – mit Unterstützung eines Profi-Kochs – ihre Lieblingsrezepte neu zu interpretieren. In der ersten Folge werden sich Micco und Eicca von APOCALYPTICA mit der Kunst des Loup de Mer-Grillens und der Herstellung von Fisch-Popcorn beschäftigen. Die passenden Getränke spielen in der "Rock Kitchen" ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle: Spätestens in der "Weißbier-Challenge" müssen sich die Gäste gegen Udo Dirkschneider beweisen und zeigen, dass sie nicht nur trinkfest sind, sondern auch den korrekten Ausschank beherrschen.

Bild Credits: Content Küche