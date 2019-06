TOTO bringt ZFG mit auf Tour

Die US Melodiehelden werden im Juli mehrere Auftritte in Deutschland absolvieren und dabei die US Band ZFG mitbringen, die erstmals in Deutschland spielen wird. Kennst du nicht? Guck mal, wer da mitspielt: Sänger Jules Galli, Schlagzeuger Josh Devine (ONE DIRECTION) und - Achtung - die Söhne zweier TOTO-Musiker, nämlich Sam Procaro, der Sohn des leider verstorbenen TOT-Bassisten Mike Porcaro, und Trev Lukather, Sohn des TOTO-Gitarreros Szteve Lukather! Passt doch!

Hier sind die Tourdaten:

28.07.2019 – Klam Bei Grein, AT, Austria at Clam Rock

29.07.2019 – Eisenstadt, AT, Austria at Lovely Days

02.07.2019 – München, Tollwood Festival

14.07.2019 – Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen

16.07.2019 – Pratteln, CH, Switzerland at Z7 Summer Nights Open Air

17.07.2019 – Füssen, Königswinkel Open Air

18.07.2019 – Salem, Schloss Salem Open Air

ZFG wird dazwischen aber auch noch einige Headliner-Shows spielen:

10.07.2019 – Köln, MTC

11.07.2019 – Hamburg, Nochtwoche

12.07.2019 – Berlin, Musik & Frieden

13.07.2019 – Isernhagen, Blues Garage

Lohnt sich das? Hört selbst, hier ist 'Special': Youtube.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: toto zfg tour 2019