DAYSLIVED berührt die Wolken

Die itaiienischen Alternative-Rocker haben zu dem Lied 'Touching The Sky' ein Video produziert: Youtube.

Das Lied stammt von ihrem zweiten Album "Flectar", das am 19. April über Rockshot Records erschienen ist und diese Songs enthält:

01 - Another Start

02 - Flectar

03 - Along Your Miles

04 - Triora

05 - My Angel Said

06 - Touching The Clouds

07 - Their Violent Game

08 - Dark Exile

09 - Behind My Skin

10 - Non Frangar

11 - Mater Musica