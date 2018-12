INSANITY ALERT begrüßt euch in der Hölle, Tourdaten

Die Thrash-Brigade wird am 25. Januar ihr drittes Album mit dem Titel "666-Pack" veröffentlichen, aus dem bereits 'Welcome To Hell' stammt: Youtube.

Hir ist die Trackliste des Krachrundlings:

1. Thirstkiller (01:13)

2. The Body Of The Christ Is The Parasite (01:44)

3. All Mosh / No Brain (01:33)

4. Cobra Commander (02:39)

5. Saturday Grind Fever (01:01)

6. Echoes Of Death (02:04)

7. Windmilli Vanilli (01:00)

8. Stop....Slammertime! (00:08)

9. Why So Beerious? (01:49)

10. Mosh Mosh Mosh (00:47)

11. One-Eye Is King (In The Land Of The Blind) (02:37)

12. Welcome To Hell (01:47)

13. Two Joints (01:14)

14. Chronic State Of Hate (02:13)

15. I Come / I Fuck Shit Up / I Leave (01:26)

16. A Skullcrushin' Good Time (02:17)

17. The Ballad Of Slayer (00:06)

18. Demons Get Out! (02:18)

19. 8 Bit Brutality (00:07)

20. Death By Wrecking Ball (01:11)

21. Dark Energon (03:10)

Außerdem kann man auch live dabeisein:

07 Dec 18 Wattens (AT) Werkstätte

08 Dec 18 Salzburg (AT) Rockhouse Bar

26 Dec 18 München (DE) Metallic X-mas

31 Jan 19 Stuttgart (DE) Juha West

02 Feb 19 Innsbruck (AT) Treibhaus

22 Feb 19 Nürnberg (DE) Kunstverein

23 Feb 19 Lindau (DE) Club Vaudeville

14 Mar 19 Rennes (FR) Mondo Bizarro

15 Mar 19 Liévin (FR) Liévin Metal Fest

16 Mar 19 Dommarien (FR) La Niche

12 Apr 19 Oberursel (DE) Taunus Metal Fest

02 May 19 Lyon (FR) Rock 'n Eat

03 May 19 Montaigu (FR) Les Rhinos Féroces Festival

04 May 19 Toulouse (FR) Usine à Musique

05 May 19 Montpellier (FR) Secret Place

11 May 19 Vienna (AT) Vienna Metal Meeting

20 Jun 19 Uttenhofen (DE) Aargh Festival (Exact date tba)

21 Jun 19 Clisson (FR) Hellfest (Exact date TBA)

03 Jul 19 Trutnov (CZ) Obscene Extreme (Exact date tba)

19 Jul 19 Ahlimbsmühle (DE) Headache Inside Festival (Exact date tba)