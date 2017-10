ROCKHARZ 2018: Weitere Bandbestätigungen

Das ROCKHARZ Open Air findet 2018 zum 25. Mal statt. Zum Jubiläumsbilling kommen heute drei weitere Bands dazu.



Diese sind:



GLORYHAMMER

TROLLFEST

GOD DETHRONED



Derzeit sieht das Programm so aus:



HAMMERFALL mit Special "Harz on Fire" Show

EISBRECHER

PARADISE LOST

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

KNORKATOR

AMORPHIS

EXODUS

EQUILIBRIUM

AVATARIUM

GLORYHAMMER

TROLLFEST

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

NANOWAR OF STEEL

OBSCURITY



Das ROCKHARZ Open Air 2018 findet vom 04. - 07. Juli 2018 in Ballenstedt statt.

