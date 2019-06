DEATH ANGEL: Album erschienen, neues Video, Tourdaten

"Humanicide" ist raus, aber die Band und ihr Lsbel bewerben das neue Werk weiterhin und haben jetzt ein Video zu 'I Came For Blood' nachgelegt: Youtube.

Wer vergessen hat, das Album zu bestellen, kann das im Nuclear Blast Shop gleich nachholen. In Kürze wird die Thrashband auch live zuz sehen sein:

02.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

03.06. PL Wroclaw - Centrum Koncertowe A2 (mit ARCH ENEMY)

05.06. S Sölvesborg - Sweden Rock

07.06. DK Aalborg - AR&M Nordic Festival

08.06. D Kiel - Max Nachttheater

09.06. D Bremen - Tower Musikclub

10.06. D Erfurt - From Hell

12.06. CH Martigny - Sunset Bar

13.06. I Milan - Legend Club

14.06. SLO Ljubljana - Orto Bar

15.06. D Cham - L.A.

16.06. D Mannheim - MS Connexion Complex

18.06. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal (mit ANTHRAX, ALIEN WEAPONRY)

19.06. D Siegburg - Kubana

20.06. D Hagen - Kultopia

21.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

23.06. F Clisson - Hellfest

09.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

10.08. P Vagos - Vagos Metal Fest

11.08. NL Leeuwarden - Into the Grave

12.08. D Osnabrück - Bastard Club

13.08. CH Pratteln - Z7 (mit TESTAMENT, SACRED REICH, IRON REAGAN, DUST BOLT)

14.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

16.08. F St. Nolff - Motocultor Festival

17.08. I Chiaromonte - Agglutination Metal Festival