VADER und der 'Steeler'

"Thy Messenger" ist am Freitag erschienen, doch mit dem Video zu 'Steeler', einer Coverversion des JUDAS PRIEST-Songs, gibt es noch einen Nachschlag: Youtube.

Das aktuelle Scheibchen kriegt mal im Nuclear Blast Shop. Die Band sagt: "Wir freuen uns, euch VADERs neue EP "Thy Messenger" zu präsentieren. Wir haben die fünf Songs im Januar aufgenommen, dann, wann wir eigentlich unseren nächsten Langspieler aufnehmen wollten. Es gab dann allerdings einige Planänderungen, weshalb wir das Langspieler-Album auf Dezember 2019 verschieben mussten. Da wir schon einige Songs fertig hatten, sind wir ins Hertz Studio gegangen, um sie als unabhängige EP rauszubringen. Auf der EP ist eine neue Aufnahme von einem Song von unserem Album "Litany", das wir vor 20 Jahren rausgebracht haben. Es war eines der Lieblingsalben unserer Fans und wir haben auch vor, das ganze Album auf den Shows im Herbst zu spielen. Ein anderer Song ist unsere eigene Version von 'Steeler', von dem legendären JUDAS PRIEST Album "British Steel" und wir zeigen damit Respekt für den Einfluss der Band in der Metal Szene. Momentan arbeiten wir an unserem neuen Album im Grindstone Studio in Großbritannien mit Scott Atkins als Produzenten und es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten bis die Aufnahmen fertig sind. Wir werden auf ziemlich vielen Festivals und natürlich auch auf vielen eigenen Shows im Sommer und Herbst auftreten, wo wir dann auch Songs von "Thy Messenger" spielen werden. Bis bald und… STAY VADERIZED \m/".