GODSLAVE will die Königin versklaven

Das neue Video vom aktuellen Rundling, der zehn Jahre GODSLAVE feiert und "10/10" heißt, setzt das Lied 'God Slave The Queen' visuell um: Youtube.

Am 14. Juni wird man die Scheibe erwerben können, die diese Trackliste haben wird:

1. Our school

2. T.N.A.

3. Metal machines 2010

4. Vodcarnivore

5. God slave the queen

6. Final dosage

7. S.O.S. - Slave our souls

8. Green zone

9. Reborn again

10. 10/10