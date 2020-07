MEAN STREAK veröffentlicht Video zu 'Eye Of The Storm'

Das schwedische Power-Quartett MEAN STREAK veröffentlicht am 17. Juli via EL PUERTO RECORDS ihr fünftes Album mit dem Titel "Eye Of The Storm". Zum Titelsong wurde nun ein cooles Video veröffentlicht. Die handsignierte Scheibe gibt es exklusiv im Shop des Piratenlabels zu ordern. YouTube.





