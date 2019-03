DEATH RAGES ON-Festival zum Osterfeste 2019

Das RAGING DEATH DATE fand 2018 zum letzten Mal statt. Da sich aber immer wieder Bands aus dem Underground zusammenfinden müssen, beginnt eine neue Festival-Reihe zu Ostern 2019. In der WOTUFA im thüringischen Neustadt an der Orla wird es am 20.04.2019 und 21.04.2019 werden zum ersten Death Rages On folgende Bands erwartet:

HELRUNAR (D)

ROOT (CZ)

HORN (D)

SAXORIOR (D)

FAUNA (USA)

INTO COFFIN (D)

ARROGANZ (D)

FERNDAL (D)

GATEWAY TO SELFDESTRUCTION (D)

REVEL IN FLESH (D)

AD CINEREM (D)

ARCHAIC THORN (D)

EKPYROSIS (I)

FRAGMENTS OF UNBECOMING (D)

L'ACÉPHALE (USA)

BLUTECK (D)

ASKESIS (I)

Karten für das "Easter Underground Fest" gibt es hier.