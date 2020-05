DECREPID: Details zum neuen Album

Die britische Death-Metal-Band DECREPID wird am 7. Juli 2020 ihr drittes Album veröffentlichen. Das Werk trägt den Namen "Endless Sea Of Graves" und wird via Xtreem Music erscheinen. Neben der Tracklist wurde auch das Cover bekannt gegeben. Letzteres stammt vom verstorbenen polnischen Künstler Zdzislaw Beksinski. Mit 'Phobos Descent' gibt es bereits einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Fields of Flesh

2. Phobos Descent

3. Armoured Apocalypse

4. Plagued by Mortality

5. Per Maleficium

6. Endless Sea of Graves

