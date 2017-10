Produzent/ Tour-Promoter Rainer Hänsel ist tot

Kommentieren

Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist Produzent und Tour-Promoter Rainer Hänsel am 03.10.2017 im Alter von 63 Jahren verstorben. Hänsel trat etwa ab Mitte der 1980er als Produzent und Engineer in Erscheinung. Er war für die Produktion und den Mix zahlreicher Platten von Künstlern wie SAXON, TALON, DESTRUCTION, VENOM und MESSIAH'S KISS verantwortlich. Des Weiteren war Rainer Hänsel jahrzehntelang als Konzert- und Tourveranstalter aktiv (MONSTERS OF ROCK-Festival, Tourneen von MANOWAR). Rainer Hänsel soll seit 1987 an Diabetes gelitten haben. Zu den Umständen seines Todes ist indes nichts bekannt.