DEF LEPPARD-Konzertfilm erscheint im Februar

Auf ihrer Nordamerika-Tour im letzten Jahr hat DEF LEPPARD in über 50 Städten gerockt und die Fans begeistern können. Davon können auch wir uns bald ein Bild machen, denn am 10. Februar 2017 veröffentlicht Eagle Rock Entertainment den Konzertfilm "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" auf Blu-ray, DVD und DVD+2CD.

Aufgezeichnet wurde eine Show im "DTE Energy Music Theatre", die Idee für den Konzertfilm stammt von Sänger Joe Elliott: "Ich hatte die Idee, dass wir eines der Konzerte 2016 filmen sollten, denn abgesehen von den "Viva Hysteria"-Shows haben wir seit 1988 keine Live-Performance mehr aufgenommen. Nachdem unser neues Album so gut angenommen wurde, war es nur noch die Frage, wo wir das Konzert aufnehmen sollten. Von der Sekunde, an dem die Lichter ausgingen und wir auf den Sonnenuntergang blickten und die Energie der Zuschauer sich noch einmal verstärkte, war es klar. Es war eine gute Wahl und eine großartige Möglichkeit, DEF LEPPARD 2016 zu dokumentieren.“

Als Bonus beinhaltet die DVD diverse Musikvideos, u.a. von 'Let’s Go', 'Dangerous' und 'Man Enough'. Auch die Tracklists der CDs wurden bereits bekanntgegeben:

Disc 1:

Let’s Go

Animal

Let It Go

Dangerous

Foolin’

Love Bites

Armaggeddon It

Rock On

Man Enough

Disc 2:

Rocket

Bringin’ On The Heartbreak

Switch 625

Medley: Hysteria / Heroes

Let’s Get Rocked

Pour Some Sugar On Me

Rock of Ages

Photograph

